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捷流營收／受客戶拉貨時程調整影響 2月1.76億元、年減3.6%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布2月合併營收1.76億元，受到客戶拉貨時程調整，致2月營收較去年同期減少3.6%；累計前二月合併營收3.61億元，較去年同期微幅減少0.7%。

捷流表示，雖然2月營收受到部分客戶短期調整拉貨時程影響，但集團仍持續優化產品組合與生產策略，同時深化垂直整合研發設計及量產、售後服務，帶動客戶對於旗下工業閥門訂單需求保持一定水準。

捷流旗下擁有多元工業閥門產品，可廣泛應用於石化、半導體、電子、船舶、鋼鐵等產業。而台灣土城一、二廠與中國蘇州廠相互調配生產任務，可以提升產能靈活度並縮短交期，奠定全球市場競爭優勢。

捷流進一步指出，隨著全球環保法規趨嚴，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，有助於創造捷流良好的業務發展條件。

展望今年第1季，捷流仍積極拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，以及持續升級工廠自動化、智慧化效益，提升生產效率與產品品質，進一步優化供應鏈管理，助力擴大全球業務接單量能。

另外，捷流也針對不同產業現場工況，強化流體控制頻率與速度、低洩漏率等需求，提供專業的流體控制解決方案，以滿足各產業客戶的差異化需求，有助帶動集團未來營運良好表現。

天然氣 營收

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