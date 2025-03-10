快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

銳澤2月營收達1.7億元 年增86.9％ 寫歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。圖／聯合報系資料照片
銳澤總經理周谷樺。圖／聯合報系資料照片

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703)今日公布2025年2月合併營收達1.7億元，月增5.6％、年增86.9％，刷新歷年同期新高；累計2025年1至2月合併營收3.30億元，年增37.3％，為歷年同期次高。

銳澤營運保持成長動能，受惠去年下半年起半導體主要客戶新廠計畫推進，並加速拉升先進製程、先進封裝每月產能，同步帶動銳澤旗下氣體二次配拆移機服務訂單需求熱度，助力公司單月合併營收連續三月締造歷年同期新高，2月合併營收更大幅年增86.9％的關鍵。

隨著各國積極扶植半導體在地產業聚落，加上AI需求創造半導體下一波新契機，銳澤也積極布局市場商機，憑藉公司掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有高度客戶覆蓋率，持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施作效率及擴大專業人力團隊等，同時積極拓展日本、新加坡業務據點拓展，有望創造銳澤營運新一波成長期。

展望2025年第1季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤仍擴大旗下氣體二次配拆移機服務、以及氣體供應主系統與Turnkey統包接案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域，拓寬服務領域廣度，以期增添未來營運良好表現。

半導體 晶圓廠 營收

延伸閱讀

美時營收／2月9.67億元、年減8.1% 前二月年增3%

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

海外擴張助攻 台積營收拚五年翻倍

相關新聞

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以6...

家登2月營收雙升 本季營運淡季不淡

半導體關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務廠家登精密今日公布2月集團合併營收約為4.56億元，月增16.9%、...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

弘塑2月營收增3%

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營...

光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。