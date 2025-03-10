銳澤2月營收達1.7億元 年增86.9％ 寫歷年同期新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703)今日公布2025年2月合併營收達1.7億元，月增5.6％、年增86.9％，刷新歷年同期新高；累計2025年1至2月合併營收3.30億元，年增37.3％，為歷年同期次高。

銳澤營運保持成長動能，受惠去年下半年起半導體主要客戶新廠計畫推進，並加速拉升先進製程、先進封裝每月產能，同步帶動銳澤旗下氣體二次配拆移機服務訂單需求熱度，助力公司單月合併營收連續三月締造歷年同期新高，2月合併營收更大幅年增86.9％的關鍵。

隨著各國積極扶植半導體在地產業聚落，加上AI需求創造半導體下一波新契機，銳澤也積極布局市場商機，憑藉公司掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有高度客戶覆蓋率，持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施作效率及擴大專業人力團隊等，同時積極拓展日本、新加坡業務據點拓展，有望創造銳澤營運新一波成長期。

展望2025年第1季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤仍擴大旗下氣體二次配拆移機服務、以及氣體供應主系統與Turnkey統包接案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域，拓寬服務領域廣度，以期增添未來營運良好表現。