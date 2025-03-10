邁科財報／去年每股賺1.8元 今年看旺PC散熱需求成長

邁科（6831）公告2024年全年營收為20.05億元，年增22.14%，創下歷史新高。邁科表示，去年下半年雖因產品組合變化與研發成本支出增加影響，而侵蝕部分獲利，但仍繳出高標水準的成績單，全年稅後淨利1.06億元，亦創下歷史新高紀錄；但因去年股本擴大，以致於EPS 1.8元未能同創新高。

另外，邁科2月合併營收為新台幣1.57億元，年增52.49%，雖有1月適逢農曆春節年假，客戶提前拉貨的因素，但邁科近來營運規模明顯提升，使營收仍較去年同期明顯成長；1~2月累計營收已較去年成長24.43%。

回顧邁科2024年營運成果，伺服器散熱產品的表現為各產品線之最，成長性最大的是AI伺服器散熱產品，包括公司去年開始量產出貨的3D VC（Vapor Chamber），屬於高階氣冷產品，該產品擁有高毛利率，有助提升獲利。另外，在PC、網通散熱產品線方面亦有穩定成長的表現。最後，在車用散熱產品線方面，邁科車用散熱產品於2023年底正式量產，2024年該產品線貢獻了一個完整年度的營收。整體而言，公司受惠營收規模擴大進而推動獲利成長。

展望2025年，年初PC散熱產品線營收受惠兩大國際顯卡大廠推出新產品而有明顯提升，加上微軟將於今年10月停止支援更新Windows 10，以及各家廠商皆推出AI PC產品，預期將帶動換機需求，有利PC散熱產品成長。

另外，今年1月中國深度索求公司（DeepSeek）推出的人工智慧大模型，僅使用了輝達的中階GPU晶片，花費較低廉的成本，卻可達到美國ChatGPT的效能，由於成本大幅下滑，勢必將刺激AI需求加速擴大，使低階至中階AI伺服器晶片需求增加，進而將帶動散熱市場成長。

而絕大多數的AI伺服器晶片只需使用氣冷散熱即可維持正常運作，由此可見，今年的氣冷散熱市場需求將明顯成長。邁科在氣冷散熱產品已非常成熟，高階氣冷產品3D VC也已量產許久，預期在DeepSeek的帶動下，今年氣冷散熱產品將維持成長。而在液冷散熱方面，邁科也佈局已久，液冷散熱產線將於今年上半年完成，搶攻液冷散熱需求。

此外，行動通訊也是邁萪產品線的一環。邁科網通散熱產品主要應用於基地台與電信業機房之設備，另外，公司亦有出貨邊緣運算設備之散熱產品，隨著電信商基地台持續佈建，以及低成本的DeepSeek將加速邊緣AI發展，邊緣運算設備需求也將隨之增加，有利邁科網通散熱產品出貨成長，貢獻營收。

隨著AI伺服器需求持續增長，帶動散熱市場擴展，邁科今年仍以AI伺服器市場為核心成長動能，持續擴大市場佔有率。整體而言，公司目前已有2個月的訂單能見度，預期2025年散熱趨勢將更加明確，且地位日益加重，各產品線都將有所表現，營運可望再創高峰。