高技營收／2月5.04億元創新高 股價提前上漲慶祝

PCB廠商高技（5439）10日公布2月營收為5.04億元，月增43.6%，年增67.3%創新高，高技2月營收公布前今日股價已提前上漲慶祝，終場收153.5元，上漲6.5元，漲幅4.42%，盤中蓄勢挑戰近日前波高點162.5元。

高技日前公告董事會決議通過授權董事長於新台幣5.6億元以下額度內，購置不動產， 作為廠房使用。

高技先前法說會提到，2024年第3季網通營收占比最大，其次車用、電工以及半導體。

法人分析，Switch控制晶片最大供應博通Broadcom，近期相關晶片產出逐步放量，對於供應鏈零組件而言2025年營運可望受惠此趨勢。

高技先前預期，歷年營運高峰在下半年，將使下半年有望優於上半年，網通與電工需求較好，工業電腦能見度也優於去年同期。同時AI應用產品目標仍持續拉升。