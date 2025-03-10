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系統電營收／2月2.97億元 月增11.3%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

系統電子（5309）公布2月營收2.97億元，月增11.34%，年增1.24%，累計今年前兩個月營收5.63億元，年減4.1%。

系統電表示，除BBU（電池備援系統）與IPC（工業強固電腦）雙引擎推動下半年營收動能之外，近期推出AI邊緣運算新產品SMARC模組與邊緣運算AI BOX，分別搭載Qualcomm Dragonwing™ QCS8550與QCS6490處理器，具有強大的邊緣人工智慧運算能力，目前AI BOX已獲客戶訂單，搭配美國製造優勢，可助系統電推動高附加價值新產品，有效掌握AI市場趨勢。法人指出，隨著市場需求依舊強勁，BBU驗證進度順利將於下半年量產，市場看好公司雙引擎出貨動能，為營運帶來強勁成長動力。

此外，由於全球數據中心對運算效能與穩定供電的需求大幅提升，帶動BBU市場快速成長，為搶攻這波龐大商機，系統電積極導入四大CSP大廠，搭配各廠需求，客製化規格設計架構，憑藉多年大電力高電壓出貨實績，加上國際安規認證，搶攻歐美市場的合作優勢，進一步拓展全球布局。

AI 營收

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