漢來美食營收／前二月年增4.7% 創同期新高

漢來美食（1268）10日公告2月營收，單月營收為4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要是受農曆春節落點不同影響。2025年及2024年農曆春節主要天數分別落在1月及2月，以合併營收來看，累計前二月合併營收12.48億元，較去年同期成長約4.7%，創同期新高。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，也被迫暫停營業，業績稍受影響。不過，因北高兩地宴會廳今年1月以來過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求強勁，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席，南港漢來大飯店宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳及漢神巨蛋會館，三館又再度創下近乎天天客滿佳績，推升今年以來營運表現。

品牌的熱度也帶動電商營運，2月漢來美食官方網站，不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收更是倍數成長。可見消費者除了到實體餐廳吃飯聚餐，對於線上回購漢來美食出品的宅美食信心度，同樣呈現漂亮的上升曲線。

漢來美食也開始進行展店計畫，最快在今年6月，中餐品牌「漢來上海湯包」會在即將開幕的「誠品生活台南店」開設新分店，而聞名全台號稱最難訂位的人氣自助餐廳「島語」，第二家分店已經開始動工，預計8月就能在高雄漢神百貨內亮相。

此外，同樣是中餐品牌的平價人氣餐廳「溜溜酸菜魚專賣店」，也即將以不同的風格，讓消費者有全新感受。主打酸菜魚的溜溜酸菜魚專賣店從2022年開出後，目前全台總共有4家分店，在市場上已經累積出一定的好評口碑跟粉絲量，但漢來美食嗅出這兩年消費年齡層與大眾嘗鮮的餐飲口味變化，並分析目標客群喜好接受度，決定率先改變風向，在酸菜魚專賣店的菜品中加入更多受歡迎的人氣菜色。這個全新改變預計3月底會從集團第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。