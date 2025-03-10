快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

漢來美食營收／前二月年增4.7% 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）10日公告2月營收，單月營收為4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要是受農曆春節落點不同影響。2025年及2024年農曆春節主要天數分別落在1月及2月，以合併營收來看，累計前二月合併營收12.48億元，較去年同期成長約4.7%，創同期新高。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，也被迫暫停營業，業績稍受影響。不過，因北高兩地宴會廳今年1月以來過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求強勁，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席，南港漢來大飯店宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳及漢神巨蛋會館，三館又再度創下近乎天天客滿佳績，推升今年以來營運表現。

品牌的熱度也帶動電商營運，2月漢來美食官方網站，不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收更是倍數成長。可見消費者除了到實體餐廳吃飯聚餐，對於線上回購漢來美食出品的宅美食信心度，同樣呈現漂亮的上升曲線。

漢來美食也開始進行展店計畫，最快在今年6月，中餐品牌「漢來上海湯包」會在即將開幕的「誠品生活台南店」開設新分店，而聞名全台號稱最難訂位的人氣自助餐廳「島語」，第二家分店已經開始動工，預計8月就能在高雄漢神百貨內亮相。

此外，同樣是中餐品牌的平價人氣餐廳「溜溜酸菜魚專賣店」，也即將以不同的風格，讓消費者有全新感受。主打酸菜魚的溜溜酸菜魚專賣店從2022年開出後，目前全台總共有4家分店，在市場上已經累積出一定的好評口碑跟粉絲量，但漢來美食嗅出這兩年消費年齡層與大眾嘗鮮的餐飲口味變化，並分析目標客群喜好接受度，決定率先改變風向，在酸菜魚專賣店的菜品中加入更多受歡迎的人氣菜色。這個全新改變預計3月底會從集團第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。

漢來美食 營收

延伸閱讀

通膨真的消風了？2月CPI大降至1.58% 創四年最低

小訂席專員變漢來美食超業 年業績4.5億秘訣：生意是問出來的

漢來美食財報／去年大賺一個資本額 EPS 10.06元創歷史新高

一日限定「半價」優惠！ 桃園築間「酸菜魚火鍋」開幕升級吃到飽 30款自助吧蔬食、冰飲品無限供應

相關新聞

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以6...

家登2月營收雙升 本季營運淡季不淡

半導體關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務廠家登精密今日公布2月集團合併營收約為4.56億元，月增16.9%、...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

弘塑2月營收增3%

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營...

光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。