五福財報／去年EPS大賺9.07元創歷史新高 殖利率逾5%
五福旅遊（2745）於2024年交出亮眼成績單。董事會10日通過去年營收達75.64 億元，年成長51.9%，創下公司史上新高。同時，全年稅後純益達3.06億元，年增15.5%，每股稅後純益達9.07元，亦創下公司歷年新高，展現旅遊市場強勁復甦下的營運實力。
五福董事會同時決議擬配發每股6.5元現金股利，配息率71.67%，同樣為歷年最高，以10日收盤價116元估算，股息殖利率5.6%。董事會同步通過2,000 萬元的員工酬勞分配案，與全體員工共享營運成果，展現「捨得給，才留得住人」的人才經營理念。
另，五福公告2月營收達7.02億元、年增11.19％，創歷年同期新高，並為歷史單月次高，累計前二月營收14.05億元，年增24.69%，首季有機會改寫單季歷史新高，反映出旅遊市場持續熱絡。
五福旅遊董事長許順富表示，隨著各大航空公司積極新增航點、增加航班，市場供給穩定，傳統航空提供充足機位，廉價航空則帶來價格優勢，使旅行社能打造更具競爭力的旅遊產品。因此，2025年五福將推出更多元化的旅遊商品，並著重提升客戶良好旅遊體驗。除了持續強化系列旅遊團，也將積極擴展親友客製化包團、企業獎勵旅遊市場，以滿足不同客群需求。
通路擴展方面，五福旅遊在企業獎勵旅遊、客製化包團，以及實體旅展表現亮眼，顯示消費者對於旅遊市場的高度需求與信心回溫。今年五福將持續深耕實體旅展、擴展門市據點，進一步強化品牌影響力，預期可為營收帶來穩健成長動能。
看好出境旅遊市場持續成長，五福計畫加速展店，今年上半年高雄、台北增設新門市，強化北高兩大市場服務量能；下半年台中展店計畫啟動，擴大中部市場佈局，提升服務覆蓋範圍。透過產品創新、人才培育、門市據點擴展三大面向發力，並持續提供高品質旅遊服務。
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