寶雅營收／2月19.6億元 年減5%
寶雅（5904）10日公布114年2月合併營收，2月合併營收19.6億元，月減19%、年減5%，主要由於去年春節過年基期差異；累計至2月營收43.8億，年增9.2%。
寶雅指出，截至1月底為止，全國共有418間寶雅。今年前兩個月營收增長主要受惠展店、冬季、美妝新品帶動成長，寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。
寶雅表示，自3月12起至4月8日舉辦年度最大醫美保養盛會—寶雅粉耀醫美節，活動期間，推出36大醫美品牌的精選產品，滿1500元即可享85折優惠，並可在折扣後再次購買滿2000元，即可獲得350元折價券，有望為3月營收再添薪火。
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