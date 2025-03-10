快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

寶雅營收／2月19.6億元 年減5%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

寶雅（5904）10日公布114年2月合併營收，2月合併營收19.6億元，月減19%、年減5%，主要由於去年春節過年基期差異；累計至2月營收43.8億，年增9.2%。

寶雅指出，截至1月底為止，全國共有418間寶雅。今年前兩個月營收增長主要受惠展店、冬季、美妝新品帶動成長，寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅表示，自3月12起至4月8日舉辦年度最大醫美保養盛會—寶雅粉耀醫美節，活動期間，推出36大醫美品牌的精選產品，滿1500元即可享85折優惠，並可在折扣後再次購買滿2000元，即可獲得350元折價券，有望為3月營收再添薪火。

寶雅 營收

延伸閱讀

保瑞營收／2月17.3億元、年增96.3% 前二月增六成

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

南韓人「掃貨」陸股？2月交易額月增近200%

相關新聞

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以6...

家登2月營收雙升 本季營運淡季不淡

半導體關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務廠家登精密今日公布2月集團合併營收約為4.56億元，月增16.9%、...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

弘塑2月營收增3%

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營...

光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。