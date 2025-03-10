虎門科技營收／2月月增13%、累計營收創同期新高

虎門科技（6791）10日公告2月合併營收5,939萬元，受惠CAE、CPC、工業4.0三大部門接單同步增加，客戶陸續完成驗收，營收月增13.67%，年增15.41％；前2月累計營收1.12億元，年增16.8％，為歷年同期新高。

虎門表示，2月營收成長主要受惠市場需求強勁，加上近年布局的新產品線陸續發酵，其中，半導體相關產業對CAE的需求持續熱絡，成為推升營收向上主要動能。從趨勢上來看，半導體產業仍引領研發步調，節能、綠能、衛星通訊、無人機等應用也是重要發展趨勢。

除了CAE穩定成長，虎門CPC與工業4.0也持續增加新產品線並拓展客戶。虎門指出，CPC除與客戶保持長期合作關係，也持續爭取新客戶，工業4.0解決方案預期今年第1季將有顯著營收貢獻。