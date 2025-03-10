崇友營收／2月3.64億元 年增14.09％

崇友實業（4506）10日公告，2月營收3.64億元，年增14.09％，累計今年前二月營收9.61億元，年增24.5％。崇友表示，2月主要受惠旗下新梯、汰換及維修保養三大業務接單、出貨表現。

崇友表示，因建案完工認列時程影響，使2月暫無大型案件認列入帳，惟集團仍積極深化旗下新梯、汰換及維修保養三大業務接單、出貨表現，並透過不斷提升電梯研發技術實力，力求於電梯運行速度、高妥善率電梯運行、智能化節能科技導入應用等技術突破，且擁有優異的維修保養團隊、提供24小時全天候良好的維保服務，挹注維修保養業務隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務，推升目前旗下維修保養台數已達43,871台，皆係2月營收表現仍可呈現年增水準。

根據市調機構統計，預估今年北台灣329檔期推案量將達到3,339億元，再創史上新高，較去年增加8.2％，奠定崇友良好業務接單環境。崇友指出，憑藉集團擁有「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌、以及代理「東芝牌」等多品牌業務接單策略，近年深化開發超高速系列客梯產品、以及導入智能數位科技技術，有效滿足各種不同案源需求，助力目前在手訂單能見度持續保持高水位。

展望2025年第1季，崇友表示，維持審慎樂觀看法。崇友仍持續擴大新梯、汰舊換新及維修保養三大業務接單策略，並深化數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發，致力提供使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，強化產品差異化與創新價值，以提升市場佔有率，有望持續保持集團整體營運良好成長動能。