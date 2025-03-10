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朋億前二月營收達15.02億元 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億總經理馬蔚。圖／本報系資料照片
朋億總經理馬蔚。圖／本報系資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2025年2月合併營收5.91億元，年增16.03％。累計2025年1至2月合併營收達15.02億元，年增9.90％，創歷年同期新高。

朋億受惠半導體相關客戶設備訂單穩健拉貨，以及氣體二次配訂單良好認列，即使中國地區因春節至返工期間假期長影響產能，今年累計前2月合併營收仍刷新歷年同期新高水準。觀察半導體相關大廠陸續祭出新廠擴建計畫，憑藉朋億於兩岸三地廠務領域站穩高市占優勢，深化中國、台灣及東南亞區域業務接單布局，有機會將在新一輪擴建潮拓展更多市場商機，創造整體營運動能。

朋億表示，第1季向為傳統出貨淡季，公司仍密切留意半導體產業擴建計畫，並積極爭取相關業務接單，堆疊整體訂單量能，同時，深化垂直水平整合、多區業務布局，並擴大專業人才培育、以及投入新技術開發與專利佈局等策略，提高朋億*於廠務領域競爭力，有望挹注未來營運正面效果。

半導體 布局 營收

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