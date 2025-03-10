漢來美食營收／累計前兩個月12.48億 年增4.7%、續創新高

漢來美食（1268）10日公告2月營收，單月營收為4.66億元、月減40.37%、年減26.74%，主要係受農曆春節落點不同影響。

僅管3月是農曆春節過後的小月，但月底前仍有不少企業春酒場次，集團對營運動能仍持續抱持審慎樂觀的態度。

2025年及2024年農曆春節主要天數分別落在1月及2月，以合併營收來看，2025年1-2月合併營收12.48億元，較去年同期11.92億成長約4.7%刷新歷史。

2月受到台中新光三越影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，也被迫暫停營業，業績稍受影響。不過還好從2025年1月開始，北高兩地宴會廳過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求，創下單月近8億元的總營收金額，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席，南港漢來大飯店宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳及漢神巨蛋會館，三館又再度創下近乎天天客滿佳績，讓集團營收1-2月的業績加總起來，突破12.5億元的亮眼表現。品牌的熱度也帶動電商營運，2月份漢來美食官方網站，不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收更是倍數成長。可見消費者除了到實體餐廳吃飯聚餐，對於線上回購漢來美食出品的宅美食信心度，同樣呈現漂亮的上升曲線。

進入第一季尾端，接下來漢來美食並沒有任何時間小作喘息，114年的展店計畫都已如火如荼進行中，最快在今年6月，中餐品牌「漢來上海湯包」會在即將開幕的「誠品生活台南店」開設新分店，而聞名全台號稱最難訂位的人氣自助餐廳「島語」，經過縝密討論設計；已經開始動工，預計8月就能在高雄漢神百貨內開出品牌第二家分店。

此外，同樣是中餐品牌的平價人氣餐廳「溜溜酸菜魚專賣店」，也即將以不同的風格，讓消費者有全新感受。主打酸菜魚的溜溜酸菜魚專賣店從2022年開出後，目前全台總共有4家分店，在市場上已經累積出一定的好評口碑跟粉絲量，但漢來美食嗅出這兩年消費年齡層與大眾嘗鮮的餐飲口味變化，並分析目標客群喜好接受度，決定率先改變風向，在酸菜魚專賣店的菜品中加入更多受歡迎的人氣菜色。這個全新改變預計3月底會從集團第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。