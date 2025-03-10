世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,090元新天價，有望拿穩千金俱樂部門票，亦為早盤千金股唯一漲停股，惟成交量已見縮減。

世紀股價於2024年暴漲逾9倍、獲封「飆王」，今年以來多頭熱情不減，以2024年封關日780元至10日漲停價1,090元計算，2025年來已漲近4成，近兩個交易日力圖穩居千金俱樂部。

世紀股票每股面額將由新台幣10元、變更0.5元，舊股票最後交易日為3月19日，3月20日至3月28日停止交易，最後過戶日為3月23日，3月24日至3月28日停止過戶，換發股票基準日為3月28日，新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日為3月31日。新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日收盤價之20分之1。

世紀2025年1月營收1.34億元，月增3.71％、年增183.50％，再創單月營收新高。世紀表示，以1月營收表現觀察，來自保健食品的銷售業績已占整體營收比重達49.68％，成為堆疊公司營運規模放大的關鍵動能；另，世紀也布局無人機技術，運用智能運算與自動化飛行技術拓展智慧應用場景，期望透過MIT製造無人機技術並鎖定美國消費市場，推出家庭娛樂機，為營運成長增添新柴火。

世紀的母公司為上曜集團，近年已成為跨業併購集團，旗下除了包括世紀民生之外，還有永捷創新（4714）、信立化學（4303）、斐成企業（3313）等四家上市櫃公司所組成。