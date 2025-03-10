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振大環球營收／前二月9.65億元、跳增近五成 印尼新產線驅動長期發展

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣大廠振大環球（4441）公告2月營收為5.07億元，月增10.72%、年增23.44%，累計前二月營收9.65億元，年增46.87%。公司表示，受惠於客戶訂單需求增長，第1季可望淡季不淡。展望今年整體營運，預期未來客戶將延續拉貨動能，加上公司生產基地多元，在川普的最新關稅政策下，會有更多的客戶調整全球的生產供應鏈，公司在雙A產區的配置下，可望受惠轉單效益，全年可望維持強勁成長趨勢。

面對客戶訂單需求升高及國際市場變數，振大環球透過在非洲（Africa）以及亞洲（Asia）的雙A產區布局因應。在非洲馬達加斯加產區優勢在於相當有競爭力的生產成本及免關稅優勢形成的護城河；在亞洲越南及印尼新產區則是具備於就地採購及快速生產高品質成衣的優勢。其中印尼合作廠商已通過客戶驗廠通過，可隨時接單生產，初期約有20條產線可於下半年開始投產出貨，印尼產能可彈性再擴充投入生產。

公司表示，持續看好市場成長動能，強化全球生產布局，印尼產區主要是攜手合作廠商提供產能，越南產區則以自有產線為主，馬達加斯加則是穩定擴建ESG新廠以因應國際客戶需求，未來以三產區共同穩健平衡成長作為目標，並持續與客戶保持緊密互動關係，增加競爭優勢。

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