生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以62.4元開出，盤中一度來到115元，漲幅84.3%。亨泰光盤中股價亦來到152元，漲幅逾4%。

視航研發團隊研究微小RNA療法的新適應症，包括乾眼症和角膜破損等臨床症狀，並於2021年1月，向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出了第一期臨床試驗的IND申請，藉此試驗以評估微小RNA眼藥水的安全性。並於同年2月迅速獲得FDA的核准，該試驗於2021年第3季圓滿完成，試驗中未發生任何與藥物相關的不良事件，研究成果顯示該藥品對兒童受試者的耐受性良好。

視航後續啟動針對乾眼症的第二期臨床試驗，該試驗於2024年第2季完成並成功解盲，進一步證明了微小RNA眼藥水在改善乾眼症狀方面的卓越療效。目前，研究團隊持續推進兒童近視控制及其他角膜疾病的臨床試驗。