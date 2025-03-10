捷迅營收／2月6.1億元創新高、年增102% 航空貨運需求旺
捷迅（2643）10日公告2月營收繳出好成績，達6.1億元創下新高，年增102%。
捷迅2月營收為6.11億元，較去年同期成長102.60%；累計營收11.82億元，年增率79.72%。
捷迅營收表現亮麗，主要受惠於去年海內外布署有成，及各項產品服務增新生意及原客戶持續訂單成長，發揮綜合效應。
法人分析，美國小額包裹800美元暫緩收稅，大量空運貨急著出貨到美國，各種包機需求再度出現，航空貨運市場2月中旬價、量全面回籠，電商貨需求依舊強勁，每公斤價格回到8、9塊美元，折算台幣又回到每公斤約300元，推升捷迅營收攀升。
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