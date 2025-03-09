廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同時，金運辦理500萬股現金增資案，廣運將全數放棄認購，擬洽集團員工認購。

廣運去年第4季稅後純益110.6萬元，較前一季虧損轉盈，但較前年同期獲利大減99.8%，單季每股純益0.01元。2024全年合併營收26.97億元，年減51.4%；毛利率17.67%，年減3.03個百分點；稅後淨損1.43億元，不如前年，每股淨損0.56元。

廣運表示，去年自動化本業持續獲利，但受轉投資太陽能電池廠太極虧損拖累，導致全年財報虧損，不過，廣運董事會仍決議擬以資本公積每股配0.7元股利。

廣運董事會過將「熱傳事業群」整併移轉至的子公司金運。廣運表示，這次分割主要是將熱傳事業群整併為集團母子公司架構，屬於組織重整的一環。由廣運收取現金為對價出售分割相關營業資產，分割案屬集團組織架構調整，分割後，營業價值保持相等，公司相關營運及業務運作均維持正常，廣運司股東權益無產生重大影響。

同時，此舉有助於提升廣運集團於AI液冷散熱技術及數據中心接單的營運綜效，進一步強化集團競爭力與市場優勢。