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弘塑2月營收增3%
半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營收7.54億元，年增26.1%。
弘塑日前已公告2024年營運成果，全年營收40億元，稅後純益8.45億元，每股純益29.07元，獲利創新高。展望今年，法人看好，弘塑在手訂單動能已經到今年底，2025年力拚賺五個股本。
弘塑先前發布新聞稿指出，因應現今半導體2.5D／3D整合及Fan-out Wafer Level Package等先進元件構裝大量新製程需求，已成功研發及銷售12吋晶圓De-bonder平台解決方案。弘塑上周五（7日）股價跌35元、收1,175元。
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