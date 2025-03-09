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揚秦大馬拓點 再下一城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

揚秦（2755）積極推動國際發展，旗下品牌「炸雞大獅」在馬來西亞的區域加盟授權，除「檳城」及「砂拉越」兩區之外，3月再下一城。

揚秦新增「吉隆坡」及「柔佛」兩個區域並已完成締約，進駐目標地點將鎖定在高人流的百貨商圈，預計今年第3季開始展店，未來將有助於炸雞大獅品牌的國際知名度與全球布局。

截至目前，揚秦旗下「麥味登」總店數903家，「炸雞大獅」海內外店數124家，「REAL 真．Cafe．Bread」店數六家，「涮金鍋」店數四家。

揚秦2月營收2.04億元，年增22.15%，累計前二月營收4.45億元，年增18.8%，均創同期新高。揚秦表示，2月受到工作天數少的影響，致使2月商品買賣量能較上月稍減，但在展店效益助攻下，營收仍創同期新高。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，麥味登將發展第一家智能店型，解決門市人力不足及顧客久候的痛點，智能店型應用總部開發的AI預測模組，實際展現「尖峰時段預製」與「門市自動訂貨」等功能，輔助門市人員快速出餐並強化工作效率。

營收

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