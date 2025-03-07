光洋科營收／2月24.18億元 月減13.03%、年增76.57%

光洋科（1785）7日公告2月營收為新台幣24.18億元，月減13.03%，年增76.57%。今年1-2月累計營收為51.97億元，累計年增率24.95%。

光洋科近年在半導體領域有不錯的成果，繼3奈米先進製程靶材獲得台積電（2330）採用後，隨著台積電計劃在2025年實現2奈米製程的量產，光洋科有望再度成為台積電2奈米靶材的供應夥伴。

光洋科的業務主要由貴金屬材料及非貴金屬加工（增值服務，VAS）構成，其中VAS因高毛利率成為主要獲利來源。目前，光洋科在儲存硬碟市場占有率達35%，位居全球第一。

展望未來，光洋科認為數據和AI的發展趨勢將推動整體產業的增長。晶片的複雜度提升也將促使材料需求的增加，特別是在AI和高速運算（HPC）的需求方面。光洋科計劃在前端半導體應用中專注於先進製程，預期隨著產能的擴大，至2026年前端半導體的增值服務（VAS）營收占比將有望提升至20%。