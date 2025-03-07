這檔連接器股配息16.75元 法人預期高殖利率有助推升投資評價
連接器廠凡甲（3526）去年第4季財報優於預期，全年每股稅後純益（EPS）達16.8元，擬配發現金股利16.75元，配發率逾99%，換算殖利率達5.9%，法人維持「增加持股」投資評等，並預期高殖利率有助推升投資評價。
展望今年營運，凡甲預估第1季營收將季減高個位數百分比，3月為當季高峰，法人預估今年營收可望逐季成長；第1季毛利率可能受營收影響而季減，但未來數季亦將復甦。
凡甲維持三大業務營收均年增雙位數預期，其中，筆電2024年營收占比13%至15%、年增逾20%，超過產業平均，2025年將受惠Windows 技術支援結束的換機需求，電競筆電成長亦有利I/O連接器業務表現。
法人指出，凡甲2024年伺服器營收占比47%至48%、年增30%以上，預估2025年維持雙位數成長，主要拜AI伺服器推升高效能與高功率連接器需求。
至於電動車2024年營收占比38%至39%、年增約40%，2025年受惠中國大陸電動車需求增長，尤其比亞迪出貨量目標500萬台以上，預期將帶動相關營收成長20%以上。
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