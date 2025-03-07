達爾膚營收／2月7838萬元、年減16% 前二月營收年減4%

達爾膚（6523）7日公告2月營收7838萬元，年減16%。累計今年前二月營收2億元，年減4%。達爾膚表示，2月營收年減，主係去年同期實體通路鋪貨力道強勁，整體基期較高所致。線上及海外銷售則表現穩健。

達爾膚表示，緊接著將迎來實體通路醫美檔期，達爾膚已積極與各通路溝通一系列的行銷活動，以深化消費者互動並增加潛在客群的接觸機會。

產品方面，達爾膚於2月份全新推出「瞬適膚舒緩潤澤修護霜」，以高滋潤型乳霜質地修復冬季所導致的乾燥不適，幫助消費者解決乾癢、脫屑、泛紅等肌膚問題，強化肌膚屏障。此外，本次產品瓶身採用100%PCR再生塑膠製成，有效減少塑料使用，降低環境污染及碳排放，確保企業經營與永續推廣並行，展現達爾膚對永續發展的承諾。