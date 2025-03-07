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光洋科2024年 EPS 3.21元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
光洋科董事長黃啟峰。聯合報系資料照
光洋科董事長黃啟峰。聯合報系資料照

靶材大廠光洋科（1785）昨（7）日公告2024年財報，全年稅後純益為19.03億元，創下歷史新高，年增75.39%，每股純益為3.21元，去年第4季稅後純益為6.47億元，季增41.26%，年增978.33%，每股純益1.09元。

光洋科的主要業務分為貴金屬材料的買賣及非貴金屬加工收入（VAS）。貴金屬受到行情波動的影響，而非貴金屬加工則毛利率較高，是公司的主要獲利來源，包括硬碟、半導體和面板是三大應用領域。

光洋科日前表示，數據和AI發展趨勢將推動產業增長。隨著晶片複雜度的提升，材料需求將顯著增加，尤其是在AI和高速運算（HPC）領域。光洋科計劃在前端半導體應用中專注於先進製程，預期產能增強，至2026年前端半導體的增值服務（VAS）營收占比將有望提升至20%。

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