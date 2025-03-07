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全家餐飲財報／EPS 5.39元創歷史新高 每股配息4.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家餐飲（7708）7日董事會通過去年財報，全年合併營收23.79億，年增9.3%，稅後淨利為1.28億，年增27.1%，每股盈餘5.39元，包括營收、獲利、每股盈餘皆創歷史新高，董事會並通過擬配發每股現金股息4.5元。以今日收盤價95.5元計算，股息殖利率4.7%。

全家餐飲去年整體營收、獲利皆雙成長，主要受惠於既存店營收成長和展店動能挹注，並擴大展開與全家跨通路合作，各品牌積極應對台灣家戶人口下滑社會趨勢，瞄準「日常個人食」發展餐飲組合，貢獻整體營收持續向上。

既存店營收成長關鍵，來自於全家餐飲旗下品牌皆嚴選使用優質食材，其中溯源及履歷食材達年採購量五成以上，且堅持現做調理，提供給消費者安心、安全、健康的美味餐點，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率，在餐飲市場中強化競爭優勢。

新展店部分，總店數達72家，首個自創品牌「IKIGAI燒肉」，主打個人燒肉套餐型式，打破過往燒肉以聚餐為主，翻轉燒肉成為平日三餐選項之一，去年3-7月快速拓展4家店，繳出每店皆獲利的好成績。大戶屋則在六都及新竹地區經營有成後，去年底再開4家店持續搶進各大商場，並跨入空白縣市新開店，皆為營收挹注新成長動能。

在跨通路合作部分，有效運用集團綜效資源，除了與全家跨通路合作推出季節和節慶相關商品外，bb.q CHICKEN更進駐「全家」現做料理區，與全家SOHOT炎選聯名推出在韓國暢銷20年年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」，引發網路熱議、買氣高漲，未來將持續透過全台超過4,300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求，發揮集團資源生態圈效益。

展望今年，全家餐飲將持續主攻日常個人食之剛性需求，目標每年展店8-10家，三年內朝百店規模邁進；在跨通路合作部分，今年度將擴大與全家進行聯名開發商品，並深化雙方會員合作，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。

全家 營收 餐飲

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