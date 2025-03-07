閎康2024 EPS 10.39元 全年獲利超過一個股本

半導體檢測大廠閎康公布財報，去年每股獲利10.39元，依然維持一個資本額以上的獲利。閎康表示，部份海外實驗室需要合理時間執行滲透擴張策略，投資效益尚未完全顯現，但因公司持續進行深度費用控管，稅後純益依然保持成長態勢。

閎康今日也同步公告２月營收4.05億元，月增4.1%、年增8.8%；累計前二月營收7.95億元，年增2.64%。

隨著AI開源模型DeepSeek推出，刺激AI部署成本進一步的下滑，讓AI應用加速從大型雲端擴展至中小企業與個人終端，雖然GPU仍持續主導AI晶片市場，然而也有愈來愈多特殊應用積體電路（ASIC）投入AI運算，以更高效率支援推理任務。根據大摩分析報告指出，目前AI晶片市場約九成由GPU占據，但預期未來AI ASIC晶片將持續提升。

在此趨勢下，大量新款GPU與客製AI晶片研發問世，對材料分析（MA）與故障分析（FA） 的需求勢必提高。新材料、新架構的晶片需透過精密的材料組成與結構分析來確保品質，而晶片在研發與應用中出現的潛在缺陷，也仰賴故障分析找出原因並改進。

隨著AI硬體競賽白熱化，具備先進分析能力的實驗室將成為半導體研發的重要後盾。閎康科技長年深耕半導體分析服務，在MA與FA領域技術領先且設備齊全，可望受惠這波終端AI浪潮。

為了因應AI運算從雲端走向終端裝置，在消費電子領域，晶片設計也迎來新的轉變。美系手機大廠預計於下一代的 M5晶片採用Chiplet晶粒分割設計，並透過3D封裝技術進行整合，這種堆疊設計可大幅縮短不同裸晶間的連線距離，提升運作效能並改善散熱管理，將電流洩漏降至最低，然此封裝結構相對複雜，將對FA提出了更嚴峻的考驗。目前閎康可提供從2.5D CoWoS到3D SoIC等各類先進封裝樣品的分析服務，協助客戶迅速找出封裝潛在瑕疵。

閎康表示，隨著智駕車邁向更高等級的自動化，車用半導體元件不容許任何失誤，特別是執行AI計算的關鍵處理器，需在嚴苛環境下長期穩定運作。

相較一般消費性晶片，車規晶片必須符合更嚴格的品質標準，因此測試涵蓋率大幅提高，Super high power burn-in，超高功率（>1500 Watt）測試即在確保高階晶片在各種環境下均能穩定運行，美國電動車大廠智駕車晶片將此測試列為必備項目，閎康已拿到大單，預計明年第一季開始貢獻營收。

在智駕車安全標準日趨嚴苛的趨勢下，閎康完善的可靠度分析（RA）與老化測試服務將可滿足車廠與晶片商對產品穩定性的最高要求。