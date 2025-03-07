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皇田財報／去年EPS 4.2元、每股配發現金股利2.3元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

汽車零組件業者皇田（9951）每股配發現金股利2.3元，以7日收盤價58.7元計算，現金殖利率為3.9%。法人認為，隨著皇田安全氣囊切入特斯拉Model 3，預計今年開始出貨，有望推升營收、獲利向上攀升。

皇田為汽車零組件OEM市場為主的業者，2024年營收55.19億元，年增率5.98%，營業毛利13.25億元，稅後純益為3.14億元，年減27%，每股稅後純益4.2元。

展望2025年，皇田陸續切入中國大陸自主品牌，包括賽力斯、理想、比亞迪等，法人分析，北美市場業績相對穩定，隨著大陸市場開始復甦，電動車需求攀升，預期2025年自主品牌銷售可望持續成長，皇田透過Tier 2廠切入大型休旅車安全氣囊布袋供應，業績成長可期；再加上2025將新增供應特斯拉Model 3側門安全氣囊，業績有望回到成長軌道上。

安全氣囊 皇田

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