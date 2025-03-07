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閎康2024年 EPS 10.39元 獲利成長
半導體檢測大廠閎康（3587）公布2024年財報，營收51.1億元，年增6.27%、營業毛利16.81億元，毛利率32.9%，稅後淨利6.88億元，年增0.28%，每股純益10.39元。閎康表示，部分海外實驗室仍需時間擴張業務，投資效益尚未完全顯現，但公司費用控管下，稅後淨利依然保持成長態勢。
閎康公告2月營收4.05億元，月增4%，年增8.7%，1-2月累計營收7.95億元，年增2.6%。
閎康指出，AI應用加速從大型雲端擴展至中小企業與個人終端，GPU仍持續主導AI晶片市場，也有愈來愈多特殊應用積體電路（ASIC）投入AI運算，預期未來AI ASIC晶片將持續提升。
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