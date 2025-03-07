世界2月營收月增16%

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（7）日公告2月業績，黃惠蘭副總經理暨財務長黃惠蘭表示，受惠於晶圓出貨量增加挹注．單月營收39.55億元，月增16.71%、年增28.26%，歷年同期次高。累計前兩月營收73.44億元，年增22.16%。

看待今年首季，世界先進指出，部分客戶需求逐漸提升，加上中國大陸刺激消費的補助方案帶動、供應鏈因應關稅不確定性而展開提前拉貨，估第1季晶圓出貨量季增8%至10%。