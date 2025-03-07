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叡揚營收／2月1.43億元、年月雙增 碳盤查結合AI成果亮眼

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

資訊軟體領導廠叡揚（6752）2月份單月合併營收為1.43億元，月增10.49%，年增19.74%。合併前2個月營收為2.73億元，年增14.46%。叡揚董事會已通過去年財報及盈餘分派案，去年合併營收17.36億元，營業利益2.55億元，稅後淨利2.16億元，皆創下新高，每股盈餘為6.14元；並擬配發現金股利每股3.7元及股票股利每股0.5元，合計4.2元，配息率達68%。

叡揚於2025年將十餘年AI研發成果融入雲端全線產品。Vital CRM 客戶關係管理推出 AI 助理 Copilot 協助撰寫提案內容及提升客服效率；Vital HCM 人力資源管理透過AI快速篩選履歷，優化招聘流程；Vital Finance財會管理導入 AI 影像辨識，加快請款速度。

叡揚透露，旗下碳盤查領域布局已逐漸開花結果，客戶涵蓋電子、半導體、化學、金屬、機械、紡織、航運、醫院，以及教育機構、法人機構、顧問服務業等。據悉，旗下Vital NetZero零碳雲透過AI自動識別紙本數據，轉換碳排資訊，提升監測效率；Vital OD 公文管理搭載 Deep OCR 技術，加速文件處理；Vital Knowledge 協同知識管理則新增AI內容摘要與智能搜尋，強化知識管理與分享交流。

AI 營收

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