昇達科營收／2月暴衝 月增17.97%、年增103%
微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）公布2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，是史上最強2月。
昇達科累計前二月營收3.79億元，年增52.2%，昇達科表示，由於低軌衛星產業需求明顯增長，低軌衛星產品前二月營收較去年同期增福達158%，此為累計營收增幅超過50%的主要因素。
昇達科日前表示，看好SpaceX、Amazon Kuiper及Eutelsat OneWeb等均加速布局衛星群，低軌衛星部署數量將突破一萬顆，涵蓋通訊、物聯網、智慧農業、物流追蹤等多元應用領域，成為驅動未來科技產業的重要基石。
目前昇達科已經打入全球前三大衛星廠商，且今年兩大客戶持續出貨，今年衛星貢獻營收可望成長八成，推升營收獲利再創新高。
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