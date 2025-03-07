明安營收／2月12.9億元 年增49.7%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）7日公布2月營收12.9億元，年增49.7%%。該公司並指出，各品牌商追加訂單正陸續接獲中，出貨旺季確定可延續到4月。

明安表示，美國高爾夫市場在前年歷經庫存調整後，去年下單淡季從第2季至第3季均較前年明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康。各大品牌在去年前三季都有所斬獲下，自第4季起進入鋪貨旺季，挹注營收表現。

以2月來看，單月為營收12.9億元，月減26%、年增49.7%；累計今年前二月營收約30.34億元，年增15.3%。

展望營運前景，該公司進一步指出，年節假期結束開工後，各品牌商追加訂單正陸續接獲中，出貨旺季確定可延續到4月；至於後續則必須視現在已上架的新款式產品銷售狀況，若市場反應不錯，預期各品牌商訂單將有再加碼動作。

另外，因應美國總統川普上任後的貿易戰再起，明安繼2004 年在越南設立球具生產線後，去年打造了高爾夫球生產線，今年第2季將進一步啟動複合材料產線的生產，這使得越南將成為該公司最重要的全球生產據點。

同時，明安正開拓新的營運成長引擎、打造「第三隻腳」，投入汽車輪圈領域，並與多家車廠進行產品開發等，將可為未來營收多元化提供有力支撐。