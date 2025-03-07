萬達寵物2024年獲利創新高 每股賺2.44元

萬達寵物（6968）7日公布2024年度營收為28.8億元，年增13.1%，稅後淨利1億元，年增21.3%，每股稅後盈餘（EPS）達2.44元，年增12.4%。

萬達寵物表示，憑藉精準商品戰略、門市擴張攻勢與數位布局深化，萬達寵物正以全面升級的經營模式，穩固市場領先地位，並進一步擴大市占率。

自上櫃以來，萬達寵物業績連續刷新紀錄，萬達寵物指出，主要成長動能受惠於展店加速與營運升級，2024年下半年，平均每月開設2間新門市，透過台帳優化、自動補貨點設立，進一步強化商品動態調配能力。

針對不同區域客群偏好，萬達寵物表示，將優化並擴充店內商品選擇，不僅推升消費者購物滿意度，更帶動核心品類業績全線飆升，其中飼料、濕糧、零食、貓砂、智能商品等關鍵品項雙位數增長，運營效率最大化，穩固品牌市場主導力。

數位經營方面，萬達寵物指出，旗下數位平台「寵速配」與「寵日配」營收年增1.6倍，展現數位轉型成效。此外，透過消費場景延伸、外送系統優化、會員智能購買提醒，萬達寵物大幅提升用戶黏著度與轉換率，並透過商品品項擴增，配送效率強化，實現30分鐘即時送達，全面搶占快商務市場。

展望2025年，萬達寵物表示，將啟動更大規模的市場擴張，全年目標新增20間門市，挑戰150間門市，推動全台佈局再升級。展店紅利將同步拉升品牌影響力、市占率與獲利能力，透過精準商品組合、數位生態圈進化、全場景購物體驗深化，推升營運表現至全新高度，強勢穩固產業龍頭地位。