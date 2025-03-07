環天科財報／去年營運終止連四虧 每股純益0.02元
GPS模組廠商環天科（3499）7日公告去年財報，營運終止連四年虧損，稅後純益130萬元，每股純益0.02元。
環天科去年合併營收4.38億元，年增21.67%，毛利率26.9%，年增3.45個百分點，營益率-5.42%，較2023年的-14.38%改善；稅後純益130萬元，虧轉盈，每股純益0.02元。
環天科去年第4季合併營收1.52億元，季增52%，年增10.95%，毛利率27.53%，季增0.2個百分點，年減1.97個百分點，營益率3.58%，較上季轉正，年減0.35個百分點；稅後純益1,544萬元，較上季虧轉盈，年增24倍，每股純益0.28元。
環天科主要產品包括穿戴式運動裝置、物聯網（AIoT/智慧城市）及其他GPS相關應用。隨著客戶庫存調整告段落，去年客戶拉貨逐漸回溫，加上新品與新客戶訂單出貨發酵，營運轉佳。
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