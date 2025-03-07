快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

環天科財報／去年營運終止連四虧 每股純益0.02元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

GPS模組廠商環天科（3499）7日公告去年財報，營運終止連四年虧損，稅後純益130萬元，每股純益0.02元。

環天科去年合併營收4.38億元，年增21.67%，毛利率26.9%，年增3.45個百分點，營益率-5.42%，較2023年的-14.38%改善；稅後純益130萬元，虧轉盈，每股純益0.02元。

環天科去年第4季合併營收1.52億元，季增52%，年增10.95%，毛利率27.53%，季增0.2個百分點，年減1.97個百分點，營益率3.58%，較上季轉正，年減0.35個百分點；稅後純益1,544萬元，較上季虧轉盈，年增24倍，每股純益0.28元。

環天科主要產品包括穿戴式運動裝置、物聯網（AIoT/智慧城市）及其他GPS相關應用。隨著客戶庫存調整告段落，去年客戶拉貨逐漸回溫，加上新品與新客戶訂單出貨發酵，營運轉佳。

每股純益 毛利率

延伸閱讀

台塑集團2月營收 除台塑化外、另外三寶都是年月雙增

中華電友善環境 推動 AIoT 百種保育計畫

東陽2月合併營收年增56%

材料2月合併營收年增54% 客戶需求旺

相關新聞

記憶體價格止跌、新增大廠訂單 威剛改寫18年來最強2月營收

受惠記憶體價格止跌與新增大廠訂單，記憶體模組大廠威剛2月營收寫下18年來新高、月增18.79%，並以33.43億元創歷史...

揚秦營收／2月2.04億元、年增22.15% 創同期新高

麥味登母公司揚秦國際企業（2755）於7日公布2月自結營收，2月營收2.04億元，年增22.15%，月減15.03%，1...

浩宇生醫掛牌首日 股價漲逾三成…中籤戶近萬元落袋

浩宇生醫（6872）7日上櫃旋即展開蜜月行情，承銷價每股23.4 元，盤中股價來到32.45元，上漲9.05元，漲幅38...

浩宇生醫上櫃飆三成 兩檔跟著漲停

浩宇生醫（6872）7日以承銷價23.4元上櫃掛牌，股價開高為32.45元，漲幅近39%，盤中維持約三成漲幅，蜜月行情甜...

橘子去年EPS 11.78元 派息6元

遊戲營運商橘子昨（6）日公告2024年每股純益11.78元，擬配發現金股利6元，配發率51%，以昨日收盤價82.3元計算...

大學光去年EPS 12.57元 科妍3.51元

大學光（3218）昨（6）日公告去年財報，董事會通過2024年營收42.28億元，年增3.58%，創歷史新高，稅後純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。