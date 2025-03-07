資拓宏宇營收／2月2.59億元 押寶「AI」盼推升營運動能

客製化數位轉型解決方案系統整合商資拓宏宇（6614）7日公告2月合併營收為新台幣2.59億元，與去年同期相比減少36.3%，主因去年同期有大型硬體設備專案驗收，基期較高。現今隨著已得標專案展開運作，各事業領域在產業數位轉型持續需求發展之下，公司運營穩步前行。

據公開資料顯示，其2024年全年營收為新台幣50.83億元，年增14.89%，全年營收創下歷史新高紀錄，稅後淨利1.24億元，EPS 1.7元，董事會並通過2024年度盈餘分派，擬配發每股現金股利新台幣1.5元。董事長吳麗秀表示，資拓宏宇在智慧城市領域的交通業務方面，配合政府前瞻腳步，在號誌控制系統上，開發出交通所需智能解決方案，憑藉領先同業的技術與整合能力目前已成為國內規模最大的AI號誌控制系統商。

此外，在智慧政府領域的氣象業務方面，公司開發出跨陸海空領域之氣象資訊應用系統，除作為民用航空氣象業務之外，也成功切入國防航空氣象領域業務，包括國防航空氣象之資訊應用系統，以及提供監管、工程管理、資通訊設備維運等服務。

在智慧金融方面，公司開發的金融數位解決方案，涵蓋銀行核心帳務、智能分行、徵授信作業、雲地整合系統及無紙化報表中心等完整的金融服務架構，廣泛應用於國內外的金融機構。在智慧醫療方面，「資拓宏宇診所雲」服務能整合基層診所需要功能，從看診、人事、申報、營運、擴點等；此外，「護理AI小幫手」產品，能有效提升護理人員工作效率，加速醫療院所數位轉型。

展望2025年，吳麗秀表示，公司將以四大營運策略為核心出發；首先，公司將穩固核心業務，持續導入新技術與應用，其次是提供雲端、5G、AIoT、大數據分析等技術之相關解決方案，爭取新業務機會。再來是以ESG、RPA為主，輔以代理軟體工具，發展新興業務，拓展新創產品服務，最後公司將持續投入研發並提升技術能量。資拓宏宇近年來亦不斷新增研發人員，強化AI技術並擴展產品線，以利業務發展，為未來成長做好準備。

同時，公司持續深耕智慧城市、智慧政府、智慧醫療以及智慧金融等四大領域。其中，智慧城市領域是公司今年的業務發展重心，主要在交通業務的持續擴展；另外，在鐵道相關業務的拓展也有新業務契機，公司今年已接獲車站月台門建置工程，有助今年交通領域業務持續成長。

而在智慧政府領域，資安相關大型業務訂單今年能見度佳；在智慧醫療領域，亦接獲了健保相關系統再造業務之訂單，以及推出了「資拓宏宇診所雲」系統，整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，打造出方便民眾的醫療系統。 法人表示，資拓宏宇著眼AI發展趨勢，透過不斷強化技術，深化AI在核心四大領域的應用，提升各領域產品的附加價值，並保持技術領先優勢，今年營運表現可期。