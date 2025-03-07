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世界先進2月營收雙增 逼近40億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界2月營收雙增，逼近40億元。圖／本報系資料照片
世界2月營收雙增，逼近40億元。圖／本報系資料照片

晶圓代工大廠世界先進今（7）日公布內部自行結算的2月合併營收為39.55億元，月增16.7%、年增28.3%，呈現雙增；累計前二月73.44億元，也比去年同期新台幣60.12億元，增加約22.2%。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，2月營收續增，主因晶圓出貨量增加。

世界稍早在法說會釋出，因客戶庫存調整後需求提升，且供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，預測2025年第1季晶圓出貨量季成長8%至10%，平均售價則較上季下降4%至6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上，展望樂觀。

世界董事長方略也提出今年望說 ，今年雖有美國川普政府政策與行動會影響通膨與全球經濟，不過目前庫存恢復健康，車用雖還在復甦但已持續改善，在不考慮關稅等因素影響下，預期2025年可溫和成長。

晶圓代工 貨量

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