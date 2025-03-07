聽新聞
0:00 / 0:00
世界先進2月營收雙增 逼近40億元
晶圓代工大廠世界先進今（7）日公布內部自行結算的2月合併營收為39.55億元，月增16.7%、年增28.3%，呈現雙增；累計前二月73.44億元，也比去年同期新台幣60.12億元，增加約22.2%。
世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，2月營收續增，主因晶圓出貨量增加。
世界稍早在法說會釋出，因客戶庫存調整後需求提升，且供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，預測2025年第1季晶圓出貨量季成長8%至10%，平均售價則較上季下降4%至6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上，展望樂觀。
世界董事長方略也提出今年望說 ，今年雖有美國川普政府政策與行動會影響通膨與全球經濟，不過目前庫存恢復健康，車用雖還在復甦但已持續改善，在不考慮關稅等因素影響下，預期2025年可溫和成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言