東典光電營收／2月0.17億元 月增161%、年增243%表現搶眼

受到5G、Alot、智慧電子及雲端運算等多題材的帶動，全球高速傳輸需求皆呈現強勁成長，其中，光通訊濾片廠東典光電（6588）7日公布2月營收達0.17億元、月增161.8%、年增243.4%。合併前2個月營收0.24億元、年增96.8%，展望未來，東典產品橫跨光通訊前、中、後傳產能，隨著旗下中國、韓國、美國客戶的拉貨動能逐漸恢復，法人看好東典今年營運有望逐季成長。

事實上，薄膜濾光片是一種光學元件，薄膜濾光片的設計和製造利用了光的干涉現象，能夠選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光，若應用在光通信的領域中，該元件也用於調節信號的波長，確保信號的清晰傳輸，因此在5G及AI的時代格外受到重視，而統新（6426）也因此成功大漲，與其他數檔光通訊大廠攜手亮燈漲停。

據悉，為母公司東鹼（1708）於2000年5月15日、為生產光通訊元件濾光片所成立之子公司，而起初東典主要業務以光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片的製造為主，不過隨著逐步調整產線，直至2022年塵埃落定時，其產品營收比重，就由光通訊濾光片占達100%。

而目前東典光電（EOC）作為國內長期深耕光通訊產業的知名上櫃公司，發跡於宜蘭五結、也是台灣本土起家的一大光通訊品牌，目前專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品則是「光學薄膜濾光片」，其餘也生產包括高密度多工分波器（DWDM）、低密度多工分波器（CWDM）、GFF濾波器、波段分波器等產品。