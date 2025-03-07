穩得營收／2月1.76億元 月增6.98%、年增49.59%

EMC及線路保護元件業者穩得（6761）7日公告今年2月營運成果，單月營收1.76億元，月增6.98%、年增49.59%；累計前兩月營收為3.4億元，和去年同期相比成長9.12%。

看待今年，穩得具備完整產品線、專業工程師及認證測試實驗室等，建立一站式服務並創造營收的競爭優勢，挾各項領先優勢，公司提前布局AI相關產品及應用，已經拿下AI伺服器客戶電源、交換機與機櫃全套專業測試業務，同時散熱相關的冷卻液分配裝置（CDU）也在洽談合作中。

另一方面，為因應資料中心高速/邊緣運算、電動車及電動自行車電池系統等大電力認證需求，穩得在土城及龜山擴建高電壓、大電力、10米EMC測試及安規實驗室，目前擴建土城實驗室動作正如火如荼的進行中，龜山安規實驗室現階段已完工小量試產中。

穩得看好，今年是公司轉型全力衝刺自有品牌、網通業務、車用電子及AI的一年，後續正向看待網通產業換機潮，以及Wi-Fi 7滲透率增加，同時在需求增溫下，持續強化實驗室測試量能，法人估該公司的毛利率及獲利皆可望優於去年。