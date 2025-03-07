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揚秦營收／2月年增22%創同期新高 炸雞大獅馬來西亞再下一城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）7日公布2月營收2.04億元，年增22.15%，累計前二月營收4.45億元，年增18.80%，均創同期新高。揚秦表示，2月受到工作天數少的影響，致使2月商品買賣量能較上月稍減，但在展店效益助攻下，營收仍創同期新高。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，麥味登將發展第一家智能店型，解決門市人力不足及顧客久候的痛點，智能店型應用總部開發的AI預測模組，實際展現「尖峰時段預製」與「門市自動訂貨」等功能，輔助門市人員快速出餐並強化工作效率。

此外，門市新增「智能取餐櫃」與APP點餐系統及外送平台連動，使用預約點餐的外帶消費者及外送員可以快速取餐免排隊；內用顧客及外送員也可透過「動態出餐看板」確認餐點製作進度，取餐更為便利。麥味登首家智能店型預計本月底開幕啟用。

國際發展方面，揚秦旗下品牌「炸雞大獅」在馬來西亞的區域加盟授權，除「檳城」及「砂拉越」兩區之外，3月再下一城，新增「吉隆坡」及「柔佛」兩個區域並已完成締約，進駐目標地點將鎖定在高人流的百貨商圈，預計今年第3季開始展店，未來將有助於炸雞大獅品牌的國際知名度與全球布局。

林麗玲表示，2月因營業天數少，商品買賣量能較1月稍減，但受惠於「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌的門市數量持續增長，營收仍創同期新高。截至目前，「麥味登」總店數903家，「炸雞大獅」海內外店數124家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

營收

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