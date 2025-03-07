浩宇生醫掛牌首日 股價漲逾三成…中籤戶近萬元落袋

浩宇生醫（6872）7日上櫃旋即展開蜜月行情，承銷價每股23.4 元，盤中股價來到32.45元，上漲9.05元，漲幅38.6%。中籤戶有機會近萬元落袋。浩宇生醫表示，為讓NaviFUS產品快速切入國際市場繼而開啟國際授權，已與 Brainlab（神經導航機商）及 Bracco（微氣泡顯影劑商）等國際大廠及重要股東美國聚焦超音波基金會共同合作來提升國際知名度，並透過其全球網絡加速鏈結終端國際市場。

浩宇生醫憑藉其突破性的「穿顱聚焦式超音波」，為腦部疾病患者帶來創新治療方案。公司表示，旗下的NaviFUS系統具四大創新，被視為未來腦部醫療的突破性發展。包括非侵入性，相較於傳統手術，聚焦超音波（FUS）治療無需開刀或在頭骨上鑽孔，同時具備精準性與可調控性，此外，可用於多種腦部治療應用，包括做局部組織破壞、藥物遞送、神經調控以及癲癇抑制等多種功能應用。

浩宇具有堅強而強大的研發能量，自主研發項目包括復發性腦瘤（rGBM）、頑性癲癇等；浩宇更與國內外研究機構及生技公司展開合作，擴展NaviFUS產品的應用範疇，包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、5-ALA 聲動力治療、藥物成癮與小孩腦癌DIPG等領域。

此外，浩宇的特點是將台灣最優秀的生醫（Bio）與資通訊（ICT）人才結合，挑戰高難度的「大腦治療革命」世紀大戰。根據國發會的統計，從2010年以來台灣生技醫藥產業有將近九千多家，上市櫃公司也超過140家，但浩宇應是第一家以Bio-ICT特性成功掛牌上櫃，具有典範的指標。