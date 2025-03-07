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浩宇生醫上櫃飆三成 兩檔跟著漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
浩宇生醫總經理龍震宇。記者謝柏宏／攝影
浩宇生醫總經理龍震宇。記者謝柏宏／攝影

浩宇生醫（6872）7日以承銷價23.4元上櫃掛牌，股價開高為32.45元，漲幅近39%，盤中維持約三成漲幅，蜜月行情甜滋滋，並帶動浩泰（4131）、台生材（6649）雙雙攻上漲停。

浩宇生醫主要從事治療中樞神經系統疾病之複合性醫療器材開發，專注解決複雜且精細的腦部疾病，是全球少數以超音波治療腦科疾病的醫材公司，董事長為陳正，申請時資本額6.23億元。

浩宇生醫以聚焦式超音波技術，為腦部疾病治療帶來全新契機。繼去年11月啟動復發性膠質母細胞瘤（rGBM）三期臨床試驗後，浩宇生醫進一步藉由國際合作與販售/租賃NaviFUS系統研究機來挹注現金流及創造利潤，加速拓展其無創治療技術的應用包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、5-ALA聲動力治療及藥物成癮等領域。

浩宇生醫2023年度合併營收為2,248萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損6,572萬元，每股虧損1.17元。2024年前三季合併營收1,770萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損7,954萬元，每股虧損1.31元。

台生材2月營收3,317萬元，月增110.03%、年增更高達534.14％；累計前2月營收4,896萬元，年增280.67%。早盤股價頻頻觸及漲停43元，改寫2023年6月下旬來波段新高。台生材專注於創新生醫材料的研發，特別是在泡沫式人工腦膜及腦中風血栓負壓移除導管系統等領域。

營收

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