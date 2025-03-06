世紀元月每股賺3.72元
世紀（5314）因近期多次達公布注意交易資訊標準，櫃買中心要求昨（6）日公告自結獲利，該公司元月營收為1.34億元，年增率185%，單月稅後純益為5,500萬元，年增率53%，每股純益（EPS）為3.72元。
世紀因近期股價暴衝，從去年來大漲數倍，昨收982元、上漲85元，漲幅達9.4%，大股東「信立化學」得益於轉投資金融評價利益，可望繼續受惠。
世紀去年獲利三級跳，股價扶搖直上，昨日股價繼續戰高，今天有望挑戰千金股，因股價衝高，該公司決定股票分拆，面額由10元降至0.5元，等於股票由1股拆成20股，預計新股於3月31日起上櫃買賣。世紀民生董事長張祐銘看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機。
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