大學光去年EPS 12.57元 科妍3.51元
大學光（3218）昨（6）日公告去年財報，董事會通過2024年營收42.28億元，年增3.58%，創歷史新高，稅後純益10.65億元，年增1.9%，每股純益12.57元，續創歷史新高，且連續三年賺逾一個股本。
大學光董事會並通過去年盈餘分配，每股擬配發現金股息7.5元，同樣是新高水準，股息配發率59.7%，以昨日收盤價225.5元估算，股息殖利率3.3%。
生技股科妍去年稅後純益2.4億元，年增36.1%，每股純益3.51元。科妍並公告2月營收5,506萬元，年增8.97%，今年前二月營收1.3億元，年增4.25%，傳統淡季仍維持成長。
科妍董事會昨日決議每股發放現金股利3.25元，依昨日收盤價126元計算，現金殖利率2.57%。
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