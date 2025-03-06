金雨財報／去年每股虧損1.27元 董事會決議不分派股利

自動販賣機與遊戲機大廠金雨（4503）6日公布去年合併財報，合併營收3.46億元、年增25.9%，稅後淨損0.78億元，每股稅後虧損1.27元；董事會通過，不分派股利。

金雨今天同時公告重要營運主管異動，包括營運中心總經理鍾煥祥、副總經理黃兆榮及業務部協理李國泰等三人，因業務繁忙請辭。

金雨去年9月辦理私募，獲紡織廠大宇認購、並成為金雨第四大股東，有助金雨朝多角化發展，包括逐步跨入車用、儲能、軍用及AI伺服器領域。目前，金雨前三大股東分別為興亞營造、樺漢旗下力盟總經理鍾煥祥及樺漢。

據了解，「鴻家軍」的樺漢加上力盟團隊目前仍持有金雨近21%股權，而鍾煥祥、黃兆榮及李國泰等三人，都是樺漢旗下力盛科技的代表。金雨則強調，三人的辭職，並不影響金雨與鴻家軍的合作。

金雨受惠美國關稅新政帶動轉單效益，來自遊戲機大客戶ATI的訂單爆量，能見度已看到2026年第4季；而金雨稍早也取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，正式切入國際汽車大廠供應鏈。

法人估，今年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長。

金雨董事長卓政懋稍早表示，金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸與墨西哥，美國總統川普祭出對中墨提高進口關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅的疑慮，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨。

目前已知，全球博弈機龍頭廠ATI的最新款遊戲機，今年對金雨的下單爆大量，不但逐月提升，能見度看到2026年第4季，且生產排程提前二個月，5月起每月出貨都超過千台以上，拉貨動能強勁。

卓政懋指出，新增的遊戲機，包括機電、系統組裝與功能測試等，都由金雨負責，可提高毛利率。而因應訂單增長，金雨已向大股東大宇承租彰濱工業廠房，建置智慧生產組裝線，初期新廠月產能可達2,000台以上，並視訂單逐步增加。

另外，金雨近期取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，公司並已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功打入豐田、福特汽車供應鏈。

事實上，大宇也是錦明最大股東；而錦明產品應用領域涵蓋消費性產品、消費及商用電子產業、汽車、儲能及軍用產業等。