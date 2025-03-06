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橘子財報／去年每股賺11.78元 配發現金股利6元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商橘子（6180）6日公告去年每股純益11.78元，較前年每股純益3.28元大幅成長，並擬配發現金股利6元，配發率51%，若以今日收盤價82.3元計算，殖利率約7.3%。

橘子去年獲利大幅成長主因來自本業穩健加上出售子公司樂點股權，挹注業外獲利入帳。回顧2024年，橘子集團在多元布局與創新驅動下，穩健推動營收成長，遊戲方面，《波拉西亞戰記》正式於臺港澳全面上市、《新楓之谷》歷年最大規模改版，皆成功帶動玩家高度關注；而《天堂Ｍ》、《天堂》及《新瑪奇》等多款主力遊戲亦持續推出系列改版、主題聯名活動，鞏固玩家熱度。

擁抱全球數位浪潮，橘子集團展現敏捷思維，以 AI、大數據、平台為核心拓展創新技術並孵育原創動能。2024年集團成立創新實驗室，不僅專注 AI 技術研發優化集團事業服務，亦推出面向企業的品牌Vyin AI，期能驅動創新商模。

因應AI與雲端運算快速普及，橘子旗下果核數位擴展雲端資安服務布局，帶動商務事業成長17%，其中旗下子公司 HyperG 與越南 IT 領導企業正式簽約展開經銷合作。從內容創作到粉絲經濟展現原創動能，漫畫小說品牌 MOJOIN 透過與占星國師、冠軍影集、金曲樂團等多元跨域，累積百萬讀者、創下逾1,200萬點閱；hidol 與熱門選秀節目《原子少年2》合作並號召逾百組跨域 IP 進駐，推升平台會員互動率。

展望2025年，橘子集團即將迎接30周年，事業版圖跨足數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI 創新、新聞媒體等六大領域，朝全生態科技企業邁進！作為台灣網路遊戲先驅，《新楓之谷》、《新瑪奇》迎來在地營運20周年，將推大型慶祝活動回饋忠實玩家，並攜手《波拉西亞戰記》、《天堂M》等多款人氣遊戲共同推升營收動能。

橘子原創與生活風格，將構築縱橫一體的泛娛樂圈生態系，強化原創IP核心競爭力，其中漫畫小說品牌 MOJOIN 將結合 AI 技術、建立新商模機制、並推台日共製走向國際；AI 創新方面，Vyin AI 預計今年將推出面向全球市場的「標準化 AI 服務」，以模組化技術為核心，協助中小企業快速部署 AI 解決方案，提升營運效率。企業服務方面，果核數位則以新世代 MSSP 託管式資安服務，協助企業資安防護轉型，降低企業風險。

AI 資安

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