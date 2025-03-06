健椿財報／去年每股純益3.28元創高 擬配發1.2元現金股利
高速主軸大廠健椿（4561）6日公布去年合併財報，合併營收11.96億元、年減0.2%，稅後淨利1.92億元、年增20%，每股稅後純益3.28元，獲利創歷史新高。
董事會通過每股擬配發1.2元現金股利，配發率36.6%，以今天收盤價67.5元計算，現金殖利率1.77%。
隨著AI應用需求逐年攀升，半導體產業迎來快速成長，健椿近年攜手客戶開發晶圓切割機高速主軸，切入半導體供應鏈，正與客戶洽談新訂單。
健椿是國內產能最大的主軸製造廠，每月生產超過2,000支主軸。近年來，公司積極優化產品線，從高速主軸延伸至各類傳動元件，並持續精進技術。
此外，面對機器人產業崛起，健椿也開始布局相關技術。健椿表示，機器人產業離不開精密加工與組裝，而公司具備高度彈性的生產能力，可望成為該領域的關鍵供應商；未來，健椿將積極投入機器人零件加工與組裝，進一步鞏固市場地位。
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