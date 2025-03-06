益張財報／去年每股純益7.64元 毛利率及獲利同創歷史新高

全球商用置物設備廠益張（8342）6日公布去年合併財報，合併營收17.44億元，年增21.8%，合併毛利率25.42%，較2023年的23.37%提升2.05個百分點，稅後淨利2.56億元、年增62.1%，每股稅後純益7.64元，毛利率及獲利同創歷史新高。

為與全體股東共享經營成果，益張董事會決議通過，每股擬配發5元現金股利，配發率65.4%，以今天收盤價88元計算，現金殖利率5.68%，公司並訂6月5日召開股東常會，全面改選董事。

益張指出，去年營收成長21.8%，為歷史次高。主要受惠歐盟大客戶商店展示設備需求回升，以及美、日大客戶需求穩健成長；此外在高單價特殊金屬材質應用的產品銷售，也較2023年成長約17%。

綜合上述因素，再加上外銷匯率的有利影響，造就益張在普遍金屬加工產業不景氣的大環境中，創造出營收的大幅度成長。

除了營收成長，益張在毛利率的表現也創歷史新高，除了外部環境匯率及原物料行情的有利因素，更多的貢獻是來自於益張持續不斷優化產品結構，同時也進行內部效能提升，進一步帶動毛利率提升。

益張強調，公司在經營策略上，朝功能性客製化的產品開發，以及管理效率優化的作業，已取得初步美好的成果。展望未來，益張將持續致力於產品研發與創新設計、管理與製造效能優化，期望維持公司營運長久成長。