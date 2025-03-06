快訊

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

捲王大陸案…北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

益張財報／去年每股純益7.64元 毛利率及獲利同創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全球商用置物設備廠益張（8342）6日公布去年合併財報，合併營收17.44億元，年增21.8%，合併毛利率25.42%，較2023年的23.37%提升2.05個百分點，稅後淨利2.56億元、年增62.1%，每股稅後純益7.64元，毛利率及獲利同創歷史新高。

為與全體股東共享經營成果，益張董事會決議通過，每股擬配發5元現金股利，配發率65.4%，以今天收盤價88元計算，現金殖利率5.68%，公司並訂6月5日召開股東常會，全面改選董事。

益張指出，去年營收成長21.8%，為歷史次高。主要受惠歐盟大客戶商店展示設備需求回升，以及美、日大客戶需求穩健成長；此外在高單價特殊金屬材質應用的產品銷售，也較2023年成長約17%。

綜合上述因素，再加上外銷匯率的有利影響，造就益張在普遍金屬加工產業不景氣的大環境中，創造出營收的大幅度成長。

除了營收成長，益張在毛利率的表現也創歷史新高，除了外部環境匯率及原物料行情的有利因素，更多的貢獻是來自於益張持續不斷優化產品結構，同時也進行內部效能提升，進一步帶動毛利率提升。

益張強調，公司在經營策略上，朝功能性客製化的產品開發，以及管理效率優化的作業，已取得初步美好的成果。展望未來，益張將持續致力於產品研發與創新設計、管理與製造效能優化，期望維持公司營運長久成長。

毛利率 益張

延伸閱讀

歐盟開緊急峰會 為挺烏增國防開支背書

不受打炒房政策影響！大陸建設去年營收創新高 業者：剛性需求高

外資連18賣不怕 台新金頂高顏「殖」領金融抗空

亞德客營收／2月23.71億元、年增67.7% 創單月同期新高

相關新聞

遊戲股王鈊象獲利驚人 平均每位員工可分263萬元

遊戲股王鈊象（3293）6日公告年報，去年度員工酬勞金額竟高達27.68億元，較前年16.46億元，年增68.2%，若以...

光焱科技掛牌蜜月行情衝上378元 中籤一張賺逾15萬

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易。今日掛牌蜜月行情衝上378元，換算...

家登2024年下半年配息5.1元

家登（3680）昨（5）日公布2024年歸屬於母公司業主稅後淨利11.68億元，年增29%，每股純益（EPS）為12.3...

大綜2024年EPS 11.94元 股利6.2元

系統整合商大綜（3147）受惠伺服器業務需求旺，昨（5）日公布去年第4季、2024全年獲利同創新高，全年稅後純益4.66...

優群2024年EPS 11.25元 配8.8元

連接器廠優群（3217）昨（5）日公布2024年稅後純益10.13億元，年增38.9%，創史新高，每股純益11.25元，...

六角2024年EPS 4.79元 王座4.55元

六角（2732）昨（5）日董事會通過去年財報，全年稅後純益2.19億元，年減25.2%，每股純益（EPS）4.79元。王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。