遊戲股王鈊象獲利驚人 平均每位員工可分263萬元

遊戲股王鈊象（3293）6日公告年報，去年度員工酬勞金額竟高達27.68億元，較前年16.46億元，年增68.2%，若以公司總員工人數1,049人計算，平均每位員工可分到263萬餘元，令人稱羨。

據悉，鈊象人員結構中，約有800名研發人員，其餘為後勤單位人員。遊戲股王鈊象6日公告財報，去年度稅後純益90.57億元，年增40.9%，創歷史新高，每股純益32.14元，較前年每股純益22.8元大幅成長，業績表現亮眼，並穩坐遊戲族群獲利王。

鈊象去年度營收185.12億元，年增30.5%，創歷史新高。展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計今年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。