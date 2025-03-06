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晶呈科財報／去年獲利1.31億元、EPS 2.9元 年增21.3%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

晶呈科（4768）6日公告去年稅後純益1.31億元，年增21.3%，每股純益2.9元。董事會決議配發現金股利2.2元和資本公積1.8元，合計4元，以收盤價162.5元估算，現金殖利率2.5%。

展望今年營運前景，法人指出，晶呈科技持續切入新產品，包括去光阻液 (Stripper)因應客戶需求新增產能，以及特殊氣體持續增溫帶動下，預期2025年整體營運有望優於2024年，目標要達到「三三三」 (營收成長3成、毛利率達3成以上、先進製程產品佔比達3成)目標。

而晶呈科技的去光阻液產能達一年288噸，已在2024年下半年滿載，由於客戶需求持續，公司將評估二廠所預留的空間再擴充去光阻液產能，整體而言，2025年去光阻液貢獻有望再向上。至於特殊氣體方面，公司一廠已經完成C4F6 二級製造設備建置，預期2025年貢獻也將逐步放大。

晶呈科技 毛利率

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