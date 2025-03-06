91APP 財報／今年聚焦 AI 賦能與拓展數位廣告業務

全方位零售解決方案SaaS公司91APP*-KY（6741）公布2024年度財報，全年合併營收16.19億元，年增16.56%，淨利4.98億元，年增25%，每股純益4.22元，均創歷史新高，顯示91APP近年深耕D2C實體電商發展有成，獲得市場肯定，持續向上成長。

91APP今日召開董事會，決議擬配發每股1.69元，股利配發率為40%。

91APP是最早提供全方位零售解決方案的SaaS領先服務商，率先推出OMO，並專注深耕D2C模式發展，提供客戶在電子商務與數位行銷解決方案，協助客戶成功發揮綜效。近年來營運成長動能續強，更為91APP營收貢獻帶來挹注，2024年全年累計合併營收不僅站上歷史新高，且全年成長率與增速已大於整體零售與電商產業表現，突顯91APP獨特商業模式領先市場，成長規模亦持續擴大，無論在成長性、競爭優勢、公司營運等持續看優。

91APP發展重點今年將聚焦零售AI賦能與拓展數位廣告市場。91APP持續協助客戶在D2C成長布局，也將逐步強化91APP在數位廣告領域的發展投入，擴展新業務動能。