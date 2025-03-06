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鈊象營收／2月17.47億元 創歷史次高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）6日公告2月營收17.47億元，月減0.2%、年增25.2%，單月營收創歷史次高。

鈊象累計今年前二月營收34.97億元，年增29.2%，創同期新高。展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計今年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱認為，去年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而今年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

博弈 英國

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